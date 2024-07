Matt Damon pred poroko posvaril Bena Afflecka: Vse bi se lahko ponovilo

Rožnata očala, metuljčki v trebuhu in sanjarjenje v oblakih običajno premagajo svarila naših prijateljev, ki nas v določenih ljubezenskih situacijah želijo spustiti na realna tla. In nič drugače ni niti pri zvezdnikih. Tudi oni so samo ljudje in posledice njihovih odločitev so lahko prav tako boleče kot za navadne smrtnike. Le da so oni še konstantno pod drobnogledom javnosti.