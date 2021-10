Matt Damon s hčerkami obiskal koncert Harryja Stylesa

Matt Damon je pred kratkim spregovoril o prav posebni izkušnji. Svoje tri najstniške hčerke, 10-letno Stello, 12-letno Gio in 15-letno Isabello, je presenetil in jih pospremil na koncert Harryja Stylesa. Dekleta so uživala, nič manj lepo pa se ni imel njihov oče, ki zna besedilo vseh Harryjevih pesmi.

"Bilo je krasno. Navdušene so bile. Ta album sem prvič poslušal med prvim zaprtjem javnega življenja in velikokrat smo ga preposlušali," je dejal 51-letni igralec. Harry je sicer svoj prvenec izdal decembra 2019, le nekaj mesecev pred izbruhom pandemije v Združenih državah, predstavitveno turnejo ob izidu albuma pa je bil zato primoran prestaviti na september.