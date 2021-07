Matt Damon v Cannesu po stoječih ovacijah v solzah

Matt Damon je na filmskem festivalu v Cannesu doživel čustven trenutek. Na premieri svojega novega filma Stillwater je po koncu predvajanja skupaj z ustvarjalci drame od gledalcev prejel petminutno stoječo ovacijo, kar ga je ganilo do solz.

Na posnetku, ki ga je na Twitterju delil urednik znane ameriške filmske revije Ramin Setoodeh , se zvezdnik franšize Bourne ob ploskanju in vzklikih množice ponosno smehlja, medtem ko se mu v očeh nabirajo solze. Vseh zaslug pa ni hotel pobrati sam, saj je z roko pokazal tudi na režiserja filma Toma McCarthyja . Urednik je v objavi zapisal: "Matt Damon je bil po stoječih ovacijah za film Stillwater v solzah."

Stillwater je kriminalna drama, Matt pa igra v njej gradbenika iz Oklahome, ki se na dolgem potovanju bori za razveljavitev obsodbe svoje hčere (Abigail Breslin), potem ko je bila v Franciji obtožena umora svojega nekdanjega dekleta. Zgodba precej spominja na primer Američanke Amande Knox, ki je bila v Italiji leta 2007 skupaj s svojim fantom obtožena umora sostanovalke, pozneje pa je bila po štirih letih zaporne kazni oproščena in izpuščena iz zapora.

Na razpravi pred premiero je 50-letni igralec povedal, zakaj se je odločil sodelovati pri projektu: "To je bil eden izmed tistih scenarijev, ki sem jih pogledal, jih prebral, odložil in o njih razmišljal 15 minut. Nato sem ga znova vzel v roke in prebral. Zelo dobro je napisan, kar je dandanes težko najti."

Matt se je poistovetil z osrednjo filmsko zgodbo očeta, ki rešuje svojo hčer, saj je tudi sam oče štirih hčera: "Vsak starš se lahko poistoveti s prekoračitvijo kakršnih koli meja, zato da bi pomagal svojemu otroku. Odkar imam otroke, se mi zdi, da so v službi čustva veliko lažje dosegljiva. Zanje mi ni več treba segati tako daleč."