Matt Damon: Z bratoma Affleck sem se večkrat znašel sredi kreativnega prepira

Matt Damon in Casey Affleck sta se pred dnevi pojavila na rdeči preprogi premiere njunega novega filma The Instigators. Ob tem je 53-letni Damon je za revijo People spregovoril o sodelovanju z bratoma Affleck več kot 25 let po tem, ko sta z Benom skupaj napisala film Dobri Will Hunting. Matt je priznal, da delo z bratoma Affleck po vseh teh letih še vedno poteka po ustaljenih tirih."Sta odlična in izjemna sodelavca, ko delaš z njima ne pričakuješ nobenih presenečenj," je pojasnil.