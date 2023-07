Matt Damon ženi obljubil premor od igranja, nato pa dobil Nolanov klic

"Tole bo zvenelo kot navadna izmišljotina, a je dejansko res," je nedavno razkril za Entertainment Tonight in pojasnil: "Nočem biti preveč oseben, a ženi sem obljubil nekaj dopusta. Sodeloval sem pri Medzvezdju, nato pa me je Chris postavil na led za nekaj časa in nisem bil izbran za njegove filme. Med zakonsko terapijo sem se z ženo dogovoril – in to je resnična zgodba – da dopusta ne bom vzel le v primeru, da me pokliče Nolan."

"Pogoj sem postavil v času, ko nisem vedel, ali pripravlja kakšen film ali ne, saj tega nikoli ne razkrije. Pokliče te iznenada in tako se je v našem gospodinjstvu hitro vse spremenilo," je še povedal Damon, ki je dobil vlogo generalpodpolkovnika Leslieja Grovesa, vojaškega vodje, ki je nadzoroval projekt Manhattan in ustvarjanje atomske bombe.