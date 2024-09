Matt LeBlanc le redko v javnosti, 'Prijatelji' zaskrbljeni zanj

Igralca Matta LeBlanca, ki je najbolj znan po vlogi Joeyja v Prijateljih, po smrti njegovega soigralca iz komične serije Matthewa Perryja le redko opažajo v javnosti. Zvezdnika sta bila tudi v zasebnem življenju zelo dobra prijatelja, ker se bliža prva obletnica Perryjeve smrti, pa so njuni soigralci vedno bolj zaskrbljeni za 57-letnika, saj se je zapustil in se izogiba družbi.

Prijatelji so zaskrbljeni za Matta LeBlanca. V mesecu pred prvo obletnico smrti njegovega soigralca Matthewa Perryja, s katerim sta bila tudi zasebno v dobrih odnosih, je preostala ekipa vedno bolj v skrbeh za 57-letnega zvezdnika, ki je najbolj znan prav po liku Joeyja v komični seriji Prijatelji, saj je ta neprepoznaven in le redko zahaja v javnost.

Matt LeBlanc je skorajda neprepoznaven. FOTO: Profimedia icon-expand

V začetku septembra so ga opazili v Los Angelesu, zaradi njegovega zapuščenega videza pa so zaskrbljeni tudi njegovi soigralci, je za In Touch Weekly povedal vir, potem ko je videl objavljene fotografije. "Nihče ne kritizira Mattovega videza ali ga obtožuje neprimernega življenjskega sloga. To sedaj ni bistvenega pomena," je pojasnil vir.

"Jennifer in celotno ekipo skrbi, da je te dni tako samotarski in da se iz meseca v mesec komajda še slišijo," je dejal vir. "Bil je v stiku z njimi, odkar je Matthew Perry tragično umrl. A potem se je samo umaknil in dela svoje stvari brez pravega zanimanja za druženje," je nadaljeval vir. "To je preprosto žalostno gledati," je LeBlancovo vedenje opisal poznavalec, ki je blizu z nekdanjim soigralcem.

Matt LeBlanc FOTO: Profimedia icon-expand

"Včasih je bil tako bister, vesel fant, zdaj pa se zdi, kot da se na nek način počuti nevrednega biti v njihovi družbi. Njegova samozavest je očitno padla, kar se odraža tudi na njegovem videzu. Jennifer, Courteney, Lisa in David ga želijo pripeljati nazaj v družbo in ga spet videti nasmejanega," je še povedal vir.