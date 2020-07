Matt LeBlanc le še senca ženskarja 'Joeyja' iz Prijateljev

Zvezdnik serije Prijatelji , ameriški igralec Matt LeBlanc je že povedal, da komaj čaka, da začnejo s snemanjem novih zgodb kultne serije. Tudi oboževalci že komaj čakajo, da bodo končno lahko videli nov in svež material. Paparaci pa so si očitno zadali, da posnamejo čim več fotografij igralcev Prijateljev. Pred časom smo poročali o Matthewu Perryju , ki je igral Chandlerja. Zdaj pa so ujeli Matta, ki se je v seriji prelevil v ženskarja Joeyja.

In če si Matthew ni več podoben, počasi to velja tudi za Matta. 52-letnik se je v času karantene precej zredil, hkrati pa je že pred časom popolnoma osivel. A oboževalce sprememba zunanjega videza,16 let po končanih desetih sezonah, ne moti, da so se igralce malce spremenili. "Joey ne deli hrane! Očitno je tudi Matt ne," je zapisal eden od uporabnikov Twitterja, ki zagovarja Mattov nov videz.

Sicer pa se igralci pripravljajo na snemanje novega dela Prijateljev, v katerem bo vsak od glavnih igralcev prejel plačilo v višini 2 do 2,5 milijona evrov.