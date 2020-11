Matthew Broderick o zakonskem življenju s Sarah Jessico Parker

"Ne morem verjeti, da je minilo že toliko časa," je v intervjuju za SiriusXM Radio dejal 58-letni Matthew Broderick . "Ona je moja najboljša prijateljica. Skrivnosti za najino uspešno razmerje še ne poznam, toda zelo sem ji hvaležen za vse in neverjetno jo imam rad."

Sarah Jessica Parker in Matthew Broderick sta poročena že 23 let.

Zvezdnika imata skupaj tri otroke: 18-letnega sina Jamesa Wilkiejater 11-letni dvojčici Tabitho Hodge in Marion Loretto Elwell. "Ne morem verjeti, da ima moj sin že 18 let," je med razmišljanjem o svojem življenju dejal Matthew. Družina je letos praznovala kar nekaj mejnikov, med njimi tudi Jamesovo prvo udeležbo na predsedniških volitvah. Prav tako sta zakonca po več kot 20 letih znova sodelovala pri skupnem projektu, in sicer v gledališki komediji Plaza Suite, ki jo je napisal pokojni dramatik Neil Simon. Njuno delo je sicer prekinila pandemija covida-19.