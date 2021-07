Matthew McConaughey: Amerika gre skozi puberteto

Dejal je, da je Amerika relativno mlada in da ta njen status mora služiti kot njena gonilna sila, da se pomika naprej in izboljšuje. "Še naprej se moramo učiti, zoreti, še naprej si moramo prizadevati, plezati in graditi," je še dejal zvezdnik.

"Ko danes praznujemo svojo neodvisnost, ko praznujemo rojstvo naroda, dan, ki je sprožil revolucijo za pridobitev naše suverenosti, priznajmo, da je bilo to zadnje leto, to potovanje okoli sonca, še ena praskalnica po glavi," je dejal McConaughey.

Njegov govor je za mnoge tako potrditev, da se igralec podaja v politične vode. Meseca maja je vir blizu igralca že potrdil, da je zvezdnik opravil prve klice pomembnim teksašanom, ki se gibljejo v političnih krogih. Matthew McConaughey naj bi torej že storil prvi korak proti politični karieri.

V intervjuju v šovu The Carlos Watson Show je zvezdnik pred kratkim dejal: "Ne zanima me celjenje ran in dajanje obližev na nezaceljene rane, takoj ko bom odšel, pa bodo obliže strgali iz ran. Zanima me gradnja nečesa, kar bo trajalo, ocenjujem pa še, kaj spada v to kategorijo. Nisem prepričan, ali je to politika."