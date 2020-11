McConaughey bi podprl svoje otroke ob odločitvi za kariero v Hollywoodu

50-letni Matthew McConaughey je v intervjuju za Entertainment Tonight spregovoril o svoji družini in treh otrocih, ki jih ima s soprogo Camilo Alves. Zvezdnik je povedal, da ima njegov najstarejši sin Levi talent za pripovedovanje zgodb."Je izvrsten prodajalec, govorec in pripovedovalec zgodb, postaja odličen. Skupaj pripovedujeva zgodbe. In bolj, kot je starejši, boljša prijatelja sva," je v intervjuju povedal Matthew, ki je pred kratkim izdal knjigo spominov Greenlights.