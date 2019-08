Matthew McConaughey je postal profesor na univerzi

Simpatični igralec Matthew McConaughey že več let pomaga študentom radia, televizije in filma na teksaški univerzi v Austinu. Ker pa se je izredno izkazal v vlogi učitelja in mentorja, so ga nedavno zaposlili kot profesorja. Z delom začne že to jesen.

Z oskarjem nagrajeni igralec Matthew McConaughey se bo kot profesor pridružil teksaški univerzi v Austinu. To jesen bo namreč začel poučevati univerzitetni oddelek za radio, televizijo in film. McConaughey je bil sicer že od leta 2015 gostujoči inštruktor na vodilnem kampusu v Austinu, univerza pa je nedavno javnosti sporočila, da so ga zaposlili kot profesorja in da imenovanje odraža njegovo izjemno delo v vlogi učitelja in mentorja. Jeseni bo začel poučevati na teksaški univerzi v Austinu. FOTO: Profimedia Še naprej bo poučeval predmet o scenariju za filmsko produkcijo, za katerega je razvil tudi učni načrt. Na univerzi so še povedali, da McConaugheyja zelo spoštujejo, saj je pripravljen pomagati študentom tudi izven predavalnic. Simpatični igralec je diplomiral iz filma leta 1993, pojavil se je v več kot 50 filmih, za vlogo v filmu Dallas Buyers Club pa je prejel oskarja za najboljšo moško glavno vlogo in zlati globus. Za film Dallas Buyers Club je prejel oskarja za najboljšo moško glavno vlogo. FOTO: Profimedia