Matthew McConaughey: Joel Schumacher mi je omogočil kariero

McConaughey je bil pred vlogo v Schumacherjevi drami relativno neznan igralec. Pred tem se je v sredini devetdesetih pojavil v manjših vlogah v filmih Dazed and Confused, Angels in the Outfield, Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation in Boys on the Side. Igralec je za Variety povedal: ''Joel mi ni dal samo priložnosti, ampak se je zame tudi boril. Vedel je, da produkcijski studio ne bo nikoli odobril tega, da bi se v glavni vlogi filma pojavil neznani igralec, kot sem bila takrat jaz. Zato je v majhnem neznanem studiu uredil skrivni test pred kamero.''