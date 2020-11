Matthew McConaughey ne skriva svoji političnih ambicij

Matthew McConaughey je v nedavnem intervjuju v radijski oddaji The Hugh Hewitt Show priznal, da ga zanima delo v politiki. 51-letnik, ki je pred kratkim izdal svojo avtobiografijo z naslovom Greenlights , je trenutno v središču pozornosti zaradi dejstev, ki jih je razkril v knjižni uspešnici. Literarno delo je spodbudilo zanimanje tudi za nekatere druge segmente njegovega zasebnega življenja, mnoge med drugim zanima tudi to, koga je podprl na preteklih predsedniški volitvah v Združenih državah Amerike.

''To vodi do dejstva, da ne zaupamo niti samim sebi, če se takšna miselnost splošno razširi, posledice vodijo v anarhijo,'' in dodal, da je močan podpornik individualizma, zato se zaveda vloge posameznika, ki jo ima v potencialnih kolektivnih spremembah: ''Vsak od nas se mora pogledati v ogledalo in se vprašati - kaj lahko storim, da bom danes boljši človek?''Ponovne volitve za guvernerski stolček zvezne države, v kateri je priljubljeni igralec rojen, bodo leta 2022.