Matthew McConaughey: Nočem se bati razmerij, ker je bila prva izkušnja izsiljevanje

Matthew McConaughey je pred kratkim znova spregovoril o dveh travmatičnih izkušnjah, ki sta se mu zgodili v preteklosti. Obe sta povezani s tem, da so ga spolno nadlegovali in silili v spolne odnose, prvič pa se mu je to zgodilo, ko je bil star 15 let. A 52-letni igralec se ni nikoli podredil travmi in še vedno je odločen, da take izkušnje ne smejo vplivati na njegova razmerja.

Igralec, ki je z brazilsko manekenko Camilo Alves poročen od leta 2012, je priznal, da po dveh travmatičnih izkušnjah ni obiskal terapevta. O slabih izkušnjah je sicer prvič javno spregovoril v svoji knjigi spominov, ki je izšla leta 2020. "Ko sem bil star 15 let, so me prvič izsiljevali in silili v spolni odnos. Ko sem bil star 18 let, me je nadlegoval moški, ki me je v zadnjem delu kombija pahnil v nezavest," je zapisal.

"Ne bom se bal razmerij samo zato, ker je bila moja prva izkušnja povezana z izsiljevanjem. Ne, ker to ni nekaj običajnega," je povedal v intervjuju z Amando de Cadenet in dodal: "Ne bom dopustil, da me kaj takega dotolče ali da uniči moj občutek za zaupanje v ljudi. Lahko imam zdravo razmerje. O tem ni debate."

52-letni zvezdnik je v knjigi priznal, da je šele pozneje v življenju povezal oba dogodka in dojel, kaj sta v resnici pomenila. "Nisem ju povezal. Bom to nosil s seboj? Brez dvoma sem izbral, da ne bom. Te prtljage nisem nameraval nositi s seboj v prihodnost, saj želim ljudem zaupati in jih sprejemati, nočem, da okoliščine vplivajo name in to je tveganje, ki sem ga pripravljen sprejeti," je povedal v intervjuju in dodal, da mu je podpora ljudi pomagala pri premagovanju težke izkušnje in nadaljnjem življenju.

"Imam zelo dobre prijatelje in imel sem zelo dobre mentorje. V življenju sem imel vzor starejših moških, starejših žensk, poročenih parov, ki so vse to preživeli in praznovali 50. obletnico. Oni so si vzeli čas zame in mi pomagali," je pristavil in tako razkril, kdo mu je pomagal v težkih časih.