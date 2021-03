Matthew McConaughey nov lastnik havajske oaze

Posestvo je nastalo leta 2020 in zajema skoraj 500 kvadratnih metrov bivalnih površin. Hiša je razdeljena na dva dela, ki jima pripadata dva bazena z zunanjim prostorom s kaminom ter notranjo ter tudi zunanjo kuhinjo. V odprtem delu so tudi sanitarije in kopalnice, ki pripadajo večjim spalnicam v notranjosti. Hiša ima tudi vinsko klet, manjši kino, telovadnico in pisarno.