Matthew McConaughey o svoji izkušnji kot kristjan v Hollywoodu

Dejal je, da zaradi svojega verskega prepričanja ni bil nikoli deležen diskriminacije in da nasploh ni imel težav. Opozoril pa je na to, da se mnogi njegovi vrstniki javno umikajo pred idejo, da bi verjeli v višjo silo, čeprav je McConaughey pred njimi večkrat molil."Spominjam se, ko sem prejel neko nagrado in so mi nekateri kolegi ploskali, nato pa sem se zahvalil Bogu in takrat so nekateri spustili svoje roke ter prenehali s ploskanjem."