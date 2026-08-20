Matthew McConaughey obiskal papeža in spregovoril o političnih ambicijah

Matthew McConaughey je za USA Today spregovoril o svojem obisku papeža in o čem je tekla beseda med njunim srečanjem. Zvezdnik filma Klub zdravja Dallas je razkril, da sta se dotaknila njegovih političnih ambicij, a ni natančno pojasnil, kakšne te so. 56-letnik je že leta 2021 javno spregovoril o tem, da razmišlja o kandidaturi za teksaškega guvernerja, leto pozneje pa se je zavzemal za omejitev dostopa do orožja, potem ko je na šoli v mestu Uvalde prišlo do streljanja.

"Uporabil bom besedo religija, čeprav se zavedam, da bo veliko ljudi preklopilo na drug kanal, ko jo bodo slišali," je povedal v televizijskem pogovoru. "Življenje je verska izkušnja. Veliko stvari se lahko naučimo o tem, kako živeti, kako se obnašati do drugih in do sebe prav prek religioznih tekstov in pridig. Kljub temu da se strinjam, da sta cerkev in država ločeni, pa je dobro, da so določene vrednote del političnega sistema," je nadaljeval McConaughey.

"Morala bi obstajati skupna ustava, s katero bi se naj skladale vse religije, saj imajo veliko skupnega. Takšne ustave bi se res razveselil. To bi bila odlična stvar, ki bi bila vsem skupna," je dejal igralec, ki je razkril, da se na srečanje s papežem ni posebej pripravljal.