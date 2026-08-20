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Tuja scena

Matthew McConaughey obiskal papeža in spregovoril o političnih ambicijah

Vatikan, 20. 08. 2026 08.01 pred 2 urama 2 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Matthew McConaughey s papežem

Da ima igralec Matthew McConaughey tudi politične ambicije, je priznal že pred leti, pred leti pa je bil tik pred tem, da se zares poda v boj za guvernerja Teksasa. O spremembi karierne poti je znova spregovoril med obiskom papeža v Italiji, kamor je odpotoval v začetku meseca.

Matthew McConaughey je za USA Today spregovoril o svojem obisku papeža in o čem je tekla beseda med njunim srečanjem. Zvezdnik filma Klub zdravja Dallas je razkril, da sta se dotaknila njegovih političnih ambicij, a ni natančno pojasnil, kakšne te so. 56-letnik je že leta 2021 javno spregovoril o tem, da razmišlja o kandidaturi za teksaškega guvernerja, leto pozneje pa se je zavzemal za omejitev dostopa do orožja, potem ko je na šoli v mestu Uvalde prišlo do streljanja.

Matthew McConaughey
Matthew McConaughey
FOTO: Profimedia

"Uporabil bom besedo religija, čeprav se zavedam, da bo veliko ljudi preklopilo na drug kanal, ko jo bodo slišali," je povedal v televizijskem pogovoru. "Življenje je verska izkušnja. Veliko stvari se lahko naučimo o tem, kako živeti, kako se obnašati do drugih in do sebe prav prek religioznih tekstov in pridig. Kljub temu da se strinjam, da sta cerkev in država ločeni, pa je dobro, da so določene vrednote del političnega sistema," je nadaljeval McConaughey.

"Morala bi obstajati skupna ustava, s katero bi se naj skladale vse religije, saj imajo veliko skupnega. Takšne ustave bi se res razveselil. To bi bila odlična stvar, ki bi bila vsem skupna," je dejal igralec, ki je razkril, da se na srečanje s papežem ni posebej pripravljal.

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"To je enako, kot bi si pripravljal zahvalni govor za nagrado, za katero ne veš, ali jo boš sploh dobil. Ne počnite tega, ker stvari nikoli ne gredo po pričakovanjih," je svetoval zvezdnik in nadaljeval: "Imel sem nekaj idej, o čem bi lahko govorila, kot na primer kakšno je njegovo mnenje o religiji v današnjem času in kakšen je moralni kompas sodobnega človeka?" Ob tem je opozoril, da mladi iščejo stabilnost in nekaj več, kot jim današnji svet lahko ponuja. "To je zagotovo dober razlog, da poberejo nekaj stvari iz religije," je prepričan McConaughey.

Matthew McConaughey papež obisk igralec

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
20. 08. 2026 10.23
Papež bo obžaloval željo dveh držav . Bog je jasno rekel : če boste razdelili mojo lastnino ,bom jaz razdelil vaše države . To je Božja Beseda. Plus potres 8 kategorije v Vatikanu . Žal .
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+1
1 0
Banion
20. 08. 2026 10.06
bo kandidral za predsednika, enega porečneža iz stranskih vlog v vesternih smo že imeli, zapuščina, vemo kaj
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0 0
NeXadileC
20. 08. 2026 09.10
Zakaj je bil deležen prejema pri Papežu? Politični marketing. Oni prodajajo, vi kupujete.
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+2
2 0
Uporabnik1921539
20. 08. 2026 09.02
lep in pameten moski.Prava redkost.
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+2
2 0
NeXadileC
20. 08. 2026 09.01
😶
Odgovori
0 0
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