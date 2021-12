Matthew McConaughey pokazal otroke: 'Kako čudovita družina!'

52-letni igralec Matthew McConaughey se je udeležil slavnostne filmske premiere. Pri njegovem novem projektu je bil deležen najboljše podpore, in sicer svojih družinskih članov: dogodka so se udeležili igralčeva žena, 39-letna Camila Alves McConaughey in njuni trije otroci: sinova 13-letni Levi in 8-letni Livingston ter 11-letna hčerka Vida.

Camila Alves McConaughey je s svojimi sledilci na Instagramu delila utrinek s slavnostne preproge, na kateri pozirajo njen mož in njuna sinova. Fotografijo je pospremila z besedami: "Trije najpomembnejši moški navzoči v mojem življenju," in nato še dodala: "Kakšen blagoslov je videti fanta tako velika!!!" Lepotica z brazilskimi koreninami je isto sporočilo delila tudi v portugalščini.