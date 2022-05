Matthew McConaughey po streljanju v šoli obiskal domači kraj

"Znova smo tragično dokazali, da ne spoštujemo pravic, ki nam jih nudi naša svoboda, in da nismo odgovorni," je zapisal igralec in se s tem navezal na drugi amandma ameriške ustave, ki Američanom daje pravico do nošenja orožja. "Čas je, da se vsak Američan pogleda v ogledalo in vpraša, ali so to zares naše vrednote in kako bomo ta problem rešili. Katere kompromise lahko sprejme vsak posameznik, da bi prispeval k varnejši državi? Ne moremo se več izgovarjati," je poudaril. "To je epidemija, ki jo lahko nadzorujemo. Vemo, da smo lahko boljši, in taki tudi moramo postati."