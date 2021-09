Matthew McConaughey: Ko sem dobil prvega otroka, sem se počutil nesmrtnega

Dobitnik oskarja Matthew McConaughey je sodeloval v podcastu, ki ga vodita Mayim Bialik in njen fant Jonathan Cohen, v katerem je spregovoril tudi o očetovstvu. Zvezdnik je med drugim razkril, da se je ob rojstvu prvega otroka počutil nesmrtnega, za moškega pa je očetovstvo najbolj možata stvar na svetu.

51-letni teksaški igralec Matthew McConaughey je v pogovoru v podcastu spregovoril tudi o očetovstvu in vlogi staršev. Razkril je, na kakšno vzgojo prisegata z ženo Camilo Alves McConaughey, s katero imata dva sinova in eno hčer. "Ko se je rodil moj prvi sin, je bila to zame zelo velika stvar. Spomnim se, da sem takrat razmišljal: 'Pravkar sem postal nesmrten.' Ne samo v biološkem smislu. Spoznal sem, da je bilo to tisto, o čemer sem vse življenje sanjal – da bi postal oče," je dejal McConaughey.

icon-expand Matthew McConaughey FOTO: Profimedia

Zvezdnik je primerjal način vzgoje svojih staršev s tistim, ki ga imata z ženo. Razkril je, da so bile vzgojne taktike njegovih staršev zelo drugačne, saj so bili zelo strogi, občasno pa tudi nasilni. McConaughey meni, da je njihova vzgoja temeljila na strahu, a hkrati priznava, da ga je prav to izučilo, da bodo dejanjem sledile posledice. "Poskušam se razvijati kot starš. Ne obsojam svojih staršev in tehnik, ki so jih izbrali. Svojim otrokom skušam privzgojiti enake vrednote, kot so jih moji straši privzgajali meni, a to skušam početi na drugačen način. Z ženo imava tudi veliko daljše pogovore z najinimi otroki," je opisal vzgojo staršev in razliko med njo ter vzgajanjem svojih otrok.

Dejal je, da v nasprotju s svojimi starši z ženo otrok ne kaznujeta fizično, a je priznal, da je zelo težko vsakič najti nov način kaznovanja. Zvezdnik meni, da so kazni, kot je prepoved gledanja televizije ali odvzem telefona, nesmiselne, če otrok ne razume, zakaj si je to prislužil. "S Camilo poskušava to početi na drugačen način, kot so to počeli najini starši. Ali to počneva bolje? Ne vem," je priznal. "Bova videla, ko bodo otroci odšli v svet in se začeli pogajati. Jaz in moja brata smo odrasli v dobre ljudi, pa je bilo mojima bratoma veliko težje kot meni," je še povedal.

icon-expand Matthew McConaughey FOTO: Profimedia

McConaugheyjevi otroci so zdaj stari 8, 11 in 13 let in počasi odraščajo, kar predstavlja dodaten izziv zanj in za ženo, saj se zdaj vzgojni model 'vse velja za vse' ne obnese več. Dejal je tudi, da se s Camilo držita načela, da otroke kaznujeta tako, da se zavedajo posledic, ki sledijo dejanju. A te ne smejo slediti samo slabim dejanjem – tudi dobra dejanja nosijo posledice, ki so seveda dobre. V McConaugheyjevi družini vlada disciplina, vsi gojijo vrednote, ki so jih zvezdnika naučili že njegovi starši. Razkril je, da je njegovi otroci odraslih ne smejo klicati po imenih, temveč jih nazivajo z 'gospod' in 'gospa'.