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Matthew McConaughey pravi, da so 40. leta najboljša dekada življenja

Los Angeles, 12. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Matthew McConaughey

Igralec Matthew McConaughey pravi, da so 40. leta najboljše obdobje v življenju. Zvezdnik je prepričan, da je takrat človek najbolj samozavesten, ima pa tudi jasno vizijo glede svoje prihodnosti. Kot je povedal v podkastu Jayja Shettyja, se v tem obdobju ljudje začnejo bolj obračati proti sebi in se manj ozirajo na mnenje drugih.

Matthew McConaughey, zvezdnik filmov Medzvezdje, Klub zdravja Dallas in Kako se znebiti fanta v 10 dneh, je med gostovanjem v podkastu pisatelja in motivacijskega govorca Jayja Shettyja dejal, da so 40. leta najboljši čas v življenju. 56-letni igralec je ob tem pojasnil, da se mu zdi, da se v 20. in 30. letih veliko ljudi še išče, desetletje pozneje pa ljudje pridobijo potrebno samozavest, da sledijo svoji življenjski viziji.

Matthew McConaughey pravi, da so bila 40. leta najboljše obdobje v njegovem življenju.
Matthew McConaughey pravi, da so bila 40. leta najboljše obdobje v njegovem življenju.
FOTO: Profimedia

"Štirideseta leta so bila moje najljubše desetletje," je dejal McConaughey. "Mislim, da sem takrat zares zaživel. Ugotovil sem, da to velja za veliko ljudi, še posebej za moške, s katerimi sem se pogovarjal," je dodal in poslušalcem svetoval: "Ne zapravljajte več časa in se osredotočite na tisto, kar vas resnično izpopolnjuje."

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Čeprav so bila štirideseta leta za igralca zlata doba, je zgodnja petdeseta leta opisal kot bolj turbulentno obdobje. Priznava, da so ga zgodnja leta tega desetletja nekoliko vrgla iz ravnotežja, zato se je spraševal: "Začetek petdesetih let je bil zame nekoliko nestabilen, zato sem se začel spraševati, ali sem se znašel v krizi srednjih let? Beseda 'kriza' v tem kontekstu mi sicer ni najbolj všeč." Zvezdnik je nato pojasnil, da mnogi začnejo podcenjevati svoje življenjske dosežke, zato se zdi, da so se znašli v nekakšni krizi.

56-letnik je svetoval, naj ljudje na staranje ne gledajo s strahom, temveč ga raje sprejmejo, njegovo sporočilo pa je preprosto: vsako življenjsko obdobje ima dobre strani.

Matthew McConaughey igralec staranje 40. leta

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