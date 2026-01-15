Matthew McConaughey pridobil pravice za svojo prepoznavno frazo

Spomnimo, omenjeno frazo je igralec izrekel leta 1993 v filmu Zadeti in zmedeni , vse od tedaj pa je postala eden od njegovih zaščitnih znakov. V skladu z registracijo blagovne znamke za zvočno znamko 'alright, alright, alright' je znamka sestavljena iz moškega glasu, ki stavek izreče tako, da je prvi zlog prvih dveh besed nižji od drugega zloga, prvi zlog zadnje besede pa višji od drugega zloga.

Odvetniki so za zaščito blagovne znamke zaprosili decembra 2023, Urad za patente in blagovne znamke ZDA pa je zahtevo odobril decembra lani. Zakoni zveznih držav o pravicah do objave sicer do določene mere že ščitijo igralce in druge znane osebnosti pred tem, da bi se njihova slika ali podoba ponarejala za prodajo izdelkov, s pridobitvijo pravic pa se je Matthew McConaughey še dodatno zavaroval.

"V svetu, kjer opazujemo, kako se vsi trudijo ugotoviti, kaj storiti glede zlorabe umetne inteligence, imamo zdaj orodje, s katerim lahko nekoga ustavimo ali ga privedemo pred zvezno sodišče," je sporočila odvetniška ekipa. Odvetniki so povedali še, da blagovne znamke za McConaugheyja zagotavljajo tudi zaščito za razvoj novih priložnosti, ki jih ponuja tehnologija umetne inteligence. McConaughey je namreč pred kratkim napovedal partnerstvo s podjetjem za umetno inteligenco.