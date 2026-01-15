Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Matthew McConaughey pridobil pravice za svojo prepoznavno frazo

Los Angeles, 15. 01. 2026 12.01 pred 55 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Matthew McConaughey

Odvetniška ekipa hollywoodskega igralca Matthewa McConaugheyja je v imenu zvezdnika pridobila pravice za njegovo prepoznavno frazo, ki se glasi 'alright, alright, alright' oziroma v prevodu 'v redu, v redu, v redu'. Poleg tega zvočnega posnetka so pridobili pravice še do sedmih drugih fraz, vse v želji po obvarovanju igralčevega imena in podobe pred nepooblaščeno zlorabo umetne inteligence.

Spomnimo, omenjeno frazo je igralec izrekel leta 1993 v filmu Zadeti in zmedeni, vse od tedaj pa je postala eden od njegovih zaščitnih znakov. V skladu z registracijo blagovne znamke za zvočno znamko 'alright, alright, alright' je znamka sestavljena iz moškega glasu, ki stavek izreče tako, da je prvi zlog prvih dveh besed nižji od drugega zloga, prvi zlog zadnje besede pa višji od drugega zloga.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odvetniki so za zaščito blagovne znamke zaprosili decembra 2023, Urad za patente in blagovne znamke ZDA pa je zahtevo odobril decembra lani. Zakoni zveznih držav o pravicah do objave sicer do določene mere že ščitijo igralce in druge znane osebnosti pred tem, da bi se njihova slika ali podoba ponarejala za prodajo izdelkov, s pridobitvijo pravic pa se je Matthew McConaughey še dodatno zavaroval.

"V svetu, kjer opazujemo, kako se vsi trudijo ugotoviti, kaj storiti glede zlorabe umetne inteligence, imamo zdaj orodje, s katerim lahko nekoga ustavimo ali ga privedemo pred zvezno sodišče," je sporočila odvetniška ekipa. Odvetniki so povedali še, da blagovne znamke za McConaugheyja zagotavljajo tudi zaščito za razvoj novih priložnosti, ki jih ponuja tehnologija umetne inteligence. McConaughey je namreč pred kratkim napovedal partnerstvo s podjetjem za umetno inteligenco.

Matthew McConaughey fraza stavek zaščita

Komičarka razkrila šalo o Pittu, ki je ni uporabila na zlatih globusih

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
15. 01. 2026 12.56
Isto pokvarjen kot vsi ostali, le, da svojo pokvarjenost skriva za filozofijo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica
Je varno, da otrok jé sneg?
Je varno, da otrok jé sneg?
Mama, ki je začela znova
Mama, ki je začela znova
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
zadovoljna
Portal
Princesin mož umrl pri 85 letih
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Te destinacije preprosto morate obiskati
Te destinacije preprosto morate obiskati
vizita
Portal
Ali povzročajo raka?
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
cekin
Portal
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
moskisvet
Portal
Novo na VOYO: Preverite, kaj prinaša januar
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
To je avto leta 2026
To je avto leta 2026
dominvrt
Portal
To je kuhinja Luke Modrića
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
okusno
Portal
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Super recept s proseno kašo za popolno kosilo
Super recept s proseno kašo za popolno kosilo
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
voyo
Portal
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
UEFA Futsal EURO 2026
UEFA Futsal EURO 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450