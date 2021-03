Matthew McConaughey prosi Teksašane, naj nosijo maske

Matthew McConaughey je v svoji izjavi za CBS This Morning dejal, da je bil presenečen nad guvernerjevo odločitvijo, da nošenje mask ni več obvezno. "Razumem, da se morajo ljudje vrniti na svoja delovna mesta, ne razumem pa, kako je lahko ukinil dekret, da nošenje maske ni več obvezno. Še vedno smo na poti proti cilju in maska je samo manjša neprijetnost. Želim si, da bi se tega zavedali ljudje po vsem svetu, ne samo Teksašani," je dejal.

"Ni maska tista, ki se je bojimo, dajte no! Beseda 'obvezno' nam povzroča težave. Zato ne dovolimo, da nam ta beseda povzroča težave, in še naprej nosimo ta pripomoček, ki ga imenujemo maska," je nadaljeval igralec in dobitnik oskarja.