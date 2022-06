Matthew McConaughey: Psihoterapevte bomo potrebovali še nekaj časa

Matthew McConaughey prihaja iz Ulvade, zato se ga je strelski pohod v njegovem rojstnem mestu še toliko bolj dotaknil. Z ženo Camilo Alves sta prejšnji teden nekaj časa preživela z družinami, ki so v tragičnem napadu izgubile svoje najbližje. Zgodbe, ki so jima jih povedali žalujoči, je igralec povedal na tiskovni konferenci v Beli hiši, ob tem pa pozval k večjemu nadzoru nad orožjem.

"Ali veste, kaj je vsak od teh staršev želel in nas prosil? Kaj je vsak starš na svoj način izrazil meni in Camili? Da želijo, da sanje njihovih otrok živijo naprej. Želijo, da se sanje njihovih otrok nadaljujejo, da bodo nekaj dosegli, tudi ko jih ni več. Njihovo smrt želijo osmisliti," je dejal zvezdnik. Dodal je, da imajo Združene države sedaj dobro priložnost, da sprejmejo reformo zakonodaje o orožju. Pozval je k univerzalnemu preverjanju kupčeve preteklosti, dvigu starostne meje za nakup pištole tipa AR-15 na 21 let, čakalno dobo za nakup takšne pištole in podprl "zakon z rdečo zastavo", ki bi nakup orožje povsem onemogočil posameznikom z duševnimi boleznimi ali kriminalno zgodovino. "Takšen nadzor ni korak nazaj, ampak korak naprej za civilno družbo in drugi amandma."