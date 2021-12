Matthew McConaughey razkril, da je bila Reese Witherspoon njegova prva zvezdniška simpatija

"Bil sem čisto malo zatrapan v mlado gospodično, ki sedi levo od mene," je priznal McConaughey in pomignil proti 45-letni igralki na sosednjem sedežu. Simpatija se je razvila ob gledanju zvezdničinega filma Človek na luni iz leta 1991, je še povedal igralec. "Reese je bila ena izmed čisto prvih simpatij in če ste si ogledali film, veste, da je neizogibno, da komu ne bi bila všeč," je še povedal zvezdnik in dodal: "To je resnična zgodba."