Matthew McConaughey se pripravlja na kandidaturo za guvernerja Teksasa

Priljubljeni igralec in dobitnik oskarja Matthew McConaughey naj bi se tokrat zares odločil za preusmeritev v politično kariero. Kontaktiral naj bi že nekaj vplivnih Teksašanov, ki nastopajo v političnih krogih, to pa naj bi bil dokaz, da tokrat misli resno.

Viri so za revijo potrdili, da igralec res poizveduje o kandidaturi. Republikanski politični strateg Karl Rove je o kandidaturi dejal: "Zdi se mi malo verjetno, vendar ni čisto nemogoče." Brendan Steinhauser, prav tako politični strateg, pa je povedal: "Bolj sem presenečen nad tem, da ga ljudje ne jemljejo bolj resno. Zvezdniki v naši zvezni državi so zelo pomembni in on ni nek igralec, ki ga nihče ne pozna. On ima karizmo."

Igralčev predstavnik za medije govoric še ni komentiral, a je prav McConaughey že večkrat javno spregovoril o ambicijah v politiki. Tudi v marčevskem intervjuju z voditeljico Ranio Mankarious je igralec potrdil, da zelo resno razmišlja o kandidaturi na letošnjih volitvah.