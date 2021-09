Matthew McConaughey še vedno razmišlja o kandidaturi za guvernerja

51-letni Matthew McConaughey je gostoval v podcastu Set It Straight: Myths and Legends , kjer se je dotaknil tudi svojih političnih ambicij. Igralec še vedno razmišlja o vključitvi v politično življenje, svoje možnosti in ambicije pa namerava bolj tehtno premleti in se odločiti za tisto, kar se mu bo zdelo najbolj primerno.

"Še vedno tehtam vse možnosti. Najverjetneje se bo v nekem smislu to zgodilo, ampak sebe dojemam bolj kot folk pevca, filozofa in poeta kot pa pravega politika. To vidim kot razlog proti kandidaturi, hkrati pa se mi zdi prav to razlog, da se vključim v politiko, saj politika potrebuje prenovo. Kljub temu tehtam, kakšna je moja vloga pri tem?" je o politični karieri dejal zvezdnik.

Z oskarjem nagrajeni igralec je dejal, da če se bo odločil za vstop v politiko, bo to naredil s svojim pečatom. "Ostati želim pripovedovalec zgodb, to je moj dar. Rad počnem to in moram ostati umetnik. Prislužil sem si pravico, da uživam sobotne večere in vključena mora biti glasba. Lahko sem tudi zelo priden, praktičen, strukturiran in lahko vstanem v ponedeljek zjutraj. Ampak ostati moram umetnik," je dejal McConaughey.