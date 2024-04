Matthew McConaughey: Še vedno sem najbolj seksi moški na svetu

Matthew McConaughey pravi, da njegov status najbolj seksi moškega na svetu ni nikoli potekel. Med intervjujem za revijo People je 54-letnik obudil spomin na leto 2005, ko so ga razglasili za najbolj seksi moškega na svetu. "Ljudje mi pravijo: Nisi več najbolj seksi moški na svetu, McConaughey, zadnjih 19 let, vsakič, ko je bil okronan nekdo drug." "Jaz pa rečem: No, še vedno sem živ. Daj no! Če te poimenujejo in si še vedno živ, si še vedno najbolj seksi moški na svetu. To je bila moja šala v zvezi z vsem," dodaja igralec.