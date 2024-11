Matthew McConaughey sklenil pakt s svojo ženo: Ne sprejmem vsake vloge

OGLAS

Matthew McConaughey se lahko pohvali z zavidljivo igralsko kariero, med vlogami, ki jih je največkrat odigral, pa so vloge v romantičnih komedijah. A človek se vživljanja v ene in iste like lahko naveliča, zato se je pred leti odločil, da ne bo več igral vedno prijaznega fanta in za nekaj časa zapustil Hollywood.

Matthew McConaughey se je pred leti odločil z družino preseliti na ranč v Teksas. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnik je v karieri zaigral v romantičnih komedijah, kot so Načrtovalka porok, Kako se znebiti fanta v 10 dneh, Čez 30 in še pri tastarih, Ni vse zlato, kar se sveti in Vse moje bivše. "Te so bile moja domena in to mi je bilo všeč. Bilo je dobro plačano in je delovalo. A karkoli sem si želel ustvariti zunaj teh vlog, me niso sprejeli," je zaupal svoje spomine in dodal, da mu je zato ostala zgolj ena možnost – skupaj z družino se je preselil na ranč v Teksas.

Obenem je s svojo ženo Camilo Alves McConaughey sklenil prav poseben pakt o tem, kdaj se bo spet vrnil k svojemu igralskemu poklicu. "Ne bom se vrnil v službo, če mi ne ponudijo vlog, ki jih želim igrati," je v oddaji Good Trouble with Nick Kyrgios povedal zvezdnik in poudaril, da je želel, da so to vloge, ki niso v romantičnih komedijah.

Igralec s svojo ženo Camilo Alves McConaughey. FOTO: Profimedia icon-expand

Čeprav sta bili dve leti precej naporni, je takrat njegova žena zanosila s prvim otrokom, ki je danes star že 16 let. "Kljub temu, da sem se veselil vloge očeta, sem moral delati. Delo na vrtu mi namreč ni bilo dovolj," je povedal igralec, ki je vseeno ostal močno izbirčen pri sprejemanju vlog. S tem je 55-letnik dokazal, da je skozi celotno kariero ostal zvest samemu sebi. "Hudič je v tem, da prevečkrat rečemo vsemu DA. Enako, če ne celo bolj pomembno pa je, da rečemo NE. Še posebej, če imate v karieri določen cilj in željo po uspehu. NE takrat postane pomembnejši kot DA," je prepričan igralec, ki pravi, da so ljudje prevečkrat v življenju na avtopilotu.