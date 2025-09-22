Matthew McConaughey: Skrivnost za srečen zakon je manjša postelja

Matthew McConaughey je v svoji novi knjigi razkril, da mu je manjša postelja pomagala, da se je zbližal z ženo Camillo Alves . "Najboljša stvar, ki jo lahko storite za svoj zakon," je naslovil enega od zapisov v svoji novi knjigi Poems & Prayers (Pesmi in molitve), kjer je opisal svojo izkušnjo. "Eden od načinov, da zagotovo napredujete, je, da se znebite tiste velike zakonske postelje in spite v francoski postelji," je zapisal po poročanju Page Six .

Igralec je razkril, da ga je k njegovi odločitvi spodbudilo eno jutro. "Nekega jutra se zbudim ... Pogledam tja in Camilla je oddaljena kot nogometno igrišče stran, človek," je povedal v intervjuju za Fox News Digital in dodal: "Potem greš zvečer spat, rad bi se malo stisnil, pa je tako: No, zdaj se morava pokriti. Pridi ti kakšnih 3,5 metra bližje, jaz pa bom prišel še 3,5 metra."

Priljubljen zvezdnik je poudaril, da velika postelja morda ni najboljša za zakon."Znebi se tega," je vzkliknil in dodal: "Torej imava zakonsko posteljo, kjer spiva z ramo ob rami. Pravim ti, to je dobro za vajin zakon."

Zakonca, ki sta junija praznovala 13. obletnico poroke, sta se poročila leta 2012 in imata tri otroke: 17-letnega Levija, 12-letnega Livingstona ter 15-letno hčerko Vido.