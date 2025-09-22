Svetli način
Tuja scena

Matthew McConaughey: Skrivnost za srečen zakon je manjša postelja

Los Angeles, 22. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

Zvezdnik Matthew McConaughey je v svoji najnovejši knjigi Poems &amp; Prayers ponudil presenetljiv nasvet za srečen zakon. Z ženo Camillo sta se odločila za francosko posteljo, ki jima je omogočila več bližine in zmanjšala fizično razdaljo med spanjem.

Matthew McConaughey je v svoji novi knjigi razkril, da mu je manjša postelja pomagala, da se je zbližal z ženo Camillo Alves. "Najboljša stvar, ki jo lahko storite za svoj zakon," je naslovil enega od zapisov v svoji novi knjigi Poems & Prayers (Pesmi in molitve), kjer je opisal svojo izkušnjo. "Eden od načinov, da zagotovo napredujete, je, da se znebite tiste velike zakonske postelje in spite v francoski postelji," je zapisal po poročanju Page Six.

Matthew McConaughey
Matthew McConaughey FOTO: Profimedia

Igralec je razkril, da ga je k njegovi odločitvi spodbudilo eno jutro. "Nekega jutra se zbudim ... Pogledam tja in Camilla je oddaljena kot nogometno igrišče stran, človek," je povedal v intervjuju za Fox News Digital in dodal: "Potem greš zvečer spat, rad bi se malo stisnil, pa je tako: No, zdaj se morava pokriti. Pridi ti kakšnih 3,5 metra bližje, jaz pa bom prišel še 3,5 metra."

Matthew McConaughey in Camila Alves
Matthew McConaughey in Camila Alves FOTO: Profimedia

Priljubljen zvezdnik je poudaril, da velika postelja morda ni najboljša za zakon."Znebi se tega," je vzkliknil in dodal: "Torej imava zakonsko posteljo, kjer spiva z ramo ob rami. Pravim ti, to je dobro za vajin zakon."

Zakonca, ki sta junija praznovala 13. obletnico poroke, sta se poročila leta 2012 in imata tri otroke: 17-letnega Levija, 12-letnega Livingstona ter 15-letno hčerko Vido.

