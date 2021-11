Matthew McConaughey sporočil, da ne bo kandidiral za teksaškega guvernerja

52-letnik je dejal, da je v tem času raziskoval, se učil, poslušal o ameriški politiki in med tem razmišljal o kandidaturi. Dejal je, da je preučeval možnosti, kako biti čimbolj koristen za svojo družino in družbo, v kateri živi. ''Kot preprost mladenič, rojen v majhnem kraju Uvalde v Teksasu, nisem nikoli razmišljal o tem, da bi se kdaj podal na pot političnega vodje. To je ponižna in navdihujoča pot. Je pa tudi pot, za katero sem se odločil, da se nanjo v tem trenutku ne bom podal.''