Matthew McConaughey sprejel vlogo na pobudo vedeževalca

"Spomnim se, da sem nek večer med sprehajanjem po Sunset Boulevardu premišljeval, ali naj sprejmem vlogo. Nenadoma je do mene od nikoder pristopil moški, ki je napovedoval prihodnost in mi rekel: "Ti lahko na hitro napovem prihodnost?" Rekel sem mu: "Ja, kolega, seveda." On pa mi je takoj dejal: "Obstaja film, o katerem trenutno premišljuješ. Gre za romantično komedijo. To moraš sprejeti, sicer bo to eno izmed največjih obžalovanj tvojega življenja. Super se boš imel, to bo neverjetna izkušnja, ki ti bo prinesla veliko denarja,"" se je besed neznanega moškega spominjal 53-letnik.

Zvezdnik je v intervjuju dejal, da je sprva pomislil, da je filmski studio najel vedeževalca, da bi vplival na njegovo odločitev. "Spomnim se, da sem razmišljal, ali je studio najel tega moškega. Tej misli sem se smejal, a hkrati sem začel bolj resno premišljevati. Mislim, da sem celo drugi dan sprejel vlogo." Igralčeva odločitev je bila več kot očitno pravilna, saj je bila romantična komedija, v kateri je zaigral ob boku Kate Hudson, velika uspešnica.