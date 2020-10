Matthew McConaughey v avtobiografiji: Kot najstnik sem bil večkrat zlorabljen

50-letni igralec, rojen v Teksasu, se je odločil, da z oboževalci deli svojo življenjsko zgodbo. V knjigi 'Greenlights', ki je izšla te dni, je razkril nekaj dogodkov, ki so se mu zgodili, ko je bil še najstnik. Pri petnajstih je pod prisilo izgubil nedolžnost, pri osemnajstih pa ga je zlorabil moški.

V knjigi spominov, skozi katero bralcem pripoveduje zgodbe iz svojega življenja, je igralec Matthew McConaughey razkril tudi nekaj podrobnosti iz njegovega najstniškega življenja. Oboževalce je presenetil s travmatičnimi dogodki, o katerih je spregovoril prvič. V življenju je bil namreč že večkrat spolno zlorabljen, med drugim se je to zgodilo tudi, ko je izgubil nedolžnost.

icon-expand Matthew McConaughey je z avtobiografijo presenetil številne. FOTO: Profimedia

Zvezdnik je priznal:''Povod za prvi spolni odnos je bilo izsiljevanje, star sem bil 15 let.''V avtobiografiji Greenlightspa je še nekaj njegovih razmišljanj ob tem grozljivem dejstvu. Zapisal je, da je bil t tistem trenutku prepričan, da bo zaradi tega dejanja in dejstva, da je spolno izkušnjo doživel pred poroko, šel v pekel: ''Danes sem prepričan in upam, da temu ne bo tako.''

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Oskarjevec je zapisal tudi, da je bil ob koncu najstniških let zlorabljen tudi s strani moškega: ''Star sem bil osemnajst let, ko me je do nezavesti udaril na zadnjih sedežih kombija.''Podrobnosti glede dogodkov ni podal. Povedal pa je tudi, da se zaradi stvari, ki jih je preživel nikoli ni počutil kot žrtev: ''Imam dosti dokazov, da se je svet zarotil, da me osreči,''ter s tem dokazal, da ohranja pozitiven pogled na življenje.

icon-expand McConaughey in žena Camilla Alves. Poročila sta se junija 2012. FOTO: Profimedia