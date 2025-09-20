Svetli način
Tuja scena

Zakaj je Matthew McConaughey zavrnil več milijonov vredno ponudbo?

New York, 20. 09. 2025 10.30 | Posodobljeno pred 22 minutami

Kljub nosečnosti žene in začetni negotovosti glede novih vlog se je Matthew McConaughey pred leti odločil slediti svoji viziji. S ponavljajočo zavrnitvijo visoko plačanih vlog v romantičnih komedijah je Hollywoodu jasno sporočil svojo namero in mu dal jasno vedeti, da želi igrati v drugačnih filmskih žanrih.

Matthew McConaughey se je med gostovanjem v podkastu The Diary of a CEO spominjal dni, ko se je odločil, da ne bo več snemal romantičnih komedij. Igralec je namreč želel stopiti iz cone udobja."Želim si dram, ampak Hollywood mi jih ne bo ponudil, ne glede na to, kako veliko znižanje plačila sprejmem," se je spominjal in dodal: "Če ne morem početi tega, kar želim, bom nehal početi to, kar sem počel doslej."

Matthew McConaughey
Matthew McConaughey FOTO: Profimedia

Njegova odločitev sprva ni padla na plodna tla, zato zvezdniku ni bilo najlažje, saj je bila tedaj njegova žena Camila Alves noseča z njunim prvim otrokom. "Mesece nisem dobil ničesar," je dejal McConaughey in dodal, da je začel iskati alternativne kariere. "Prišla je ponudba za akcijsko komedijo. Ponudba za 8 milijonov dolarjev (6.786.880,00 EUR). Prebral sem jo in rekel: 'Ne, hvala. To je tisto, česar ne bom počel'."

Priljubljen igralec je nadaljeval: "Vrnejo se s ponudbo za 10 milijonov dolarjev (8.484.000,00 EUR). Rečem, da tega ne bom več bral, ne, hvala. Nato se vrnejo s ponudbo za 12 milijonov dolarjev (10.180.800,00 EUR). Rečem, fantje, povejte mu, da sem rekel ne, hvala. Vrnejo se s ponudbo za 14,5 milijona dolarjev (12.301.636,12 EUR), takrat sem rekel, da bom še enkrat prebral scenarij."

Zvezdnik je ponudbo kljub visokemu plačilu na koncu zavrnil in čez slabi dve leti začel dobivati ponudbe, kakršne si je želel. "Mislim, da sem s tem poslal sporočilo Hollywoodu. Oh, McConaughey ne blefira. Kaj za vraga počne?" je dodal. 55-letnik se je z dramo Klub zdravja Dallas leta 2014 razveselil svojega prvega in doslej edinega oskarja.

Matthew McConaughey Igralec Hollywood Film Vloge
