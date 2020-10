Matthew McConaughey: Soigralke me nikoli niso zanimale

Ameriški igralec trenutno predstavlja svojo avtobiografijo 'Greenlights', ki je pri bralcih vzbudila kar nekaj vprašanj. Med drugim je zanimivo tudi dejstvo, da se zvezdnik nikoli ni zapletal s hollywoodskimi igralkami, s katerimi se je znašel pred filmskimi kamerami. Sam meni, da kemija na ekranu med soigralcema po tem, ko enkrat stopita v resno zvezo, izgine.

Pred kratkim je izšla težko pričakovana avtobiografija Matthew McConaugheyja, v kateri je zapisal kar nekaj svojih spominov na odraščanje in opisal nekatere trenutke iz svoje bogate filmske kariere. Oskarjevec je znan po svojih izjemnih igralskih sposobnostih, obenem pa je zanj značilno tudi to, da se ni nikoli zapletal s svojimi soigralkami. Čeprav se je na filmskih platnih pojavil v družbi zvezdnic kot so Jennifer Lopez, Kate Hudson, Sarah Jessica Parker in druge, ga njihov privlačni videz nikoli ni zamikal. Igralec je že skoraj desetletje srečno poročen s Camillo Alves, s katero ima tri otroke.

icon-expand Oskarjevec je srečen s Camillo Alves, po rodu iz Brazilije. FOTO: Profimedia

50-letnik se je ob izidu knjige pojavil v radijskem pogovornem šovu The Howard Stern Show, na voditeljevo vprašanje, ali se je zavestno odločil, da se ne bo zapletal s soigralkami, odgovoril: ''Mislim, da se je to zgodilo čisto spontano.'' Povedal je, da ga Jennifer Garner, Penelope Cruz in J. Loniso nikoli zapeljale, z vsemi je ostal zgolj dober sodelavec.

''Če pogledaš v zgodovino filmov, ko vidiš par - ki je skupaj posnel film, se kasneje poročil in skupaj posnel še en film - poglejte ta film. Ko sta v filmu resnično dobra, je to po navadi tisti film, ko še nista bila par. Poglejte pa film, ko je igralski par enkrat poročen. Niti približno nista tako dobra, kot v tistem, ko sta se šele spoznavala. Pri tistem filmu enostavno rečeš: 'Tukaj se nekaj pripravlja,'''' je razložil igralec. McConaughey je poudaril, da so tudi njegove soigralke želele, da ohranijo platonski odnos, čeprav je priznal, da je s katero od zvezdnic vsekakor gojil medsebojno simpatijo: ''Vseeno sva stvari ohranjala na profesionalni ravni. Ali pa sva bila v tistem času s kom v resni zvezi in sva to dejstvo močno spoštovala.''

icon-expand Na premieri filma 'Ni vse zlato, kar se sveti' s soigralko Kate Hudson FOTO: Profimedia