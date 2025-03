OGLAS

Igralec Matthew Modine je za Page Six razkril, kaj je ob vstopu v zakonski stan podaril svoji mlajši stanovski kolegici Millie Bobby Brown, s katero sta tesna prijatelja vse od prve sezone serije Stranger Things. 65-letni igralec je v izjavi za medij dejal, da 21-letni zvezdnici ni podaril ničesar, saj da ničesar ne potrebuje. Pojasnil je, da verjame v to, da so predmeti le stvari, ki ne prinašajo zadovoljstva.

Matthew Modine soigralki Millie Bobby Brown ni kupil poročnega darila. FOTO: Profimedia icon-expand

Namesto tega je igralec prijateljici namenil veliko bolj globoko darilo: vodil je njun poročni obred, ki se je odvil na slikovitem posestvu Villa Cetinale v italijanskih Firencah. "Imam licenco, ki mi omogoča poročati ljudi, in Millie se zdi to (da bi vodil obred, op.a.) odlična ideja. Tudi Jake je menil, da bi bila to odlična ideja," je Modine povedal v intervjuju pred poroko. Zvezdnik je takrat razkril tudi, da sta bila Millie in Jake navdušena nad njegovimi besedami.

Kljub temu da imata lika Millie Bobby Brown in Matthewa Modina v seriji Stranger Things več kot zapleten odnos, sta igralca za kamerami tesna prijatelja. "Ujela sva se in razvilo se je iskreno in resnično prijateljstvo. Nič ni bilo prisiljeno, enostavno je delovalo," je v preteklosti razkrila zvezdnica in dodala: "Našla sem osebo, na katero se lahko kadar koli zanesem."