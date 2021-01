Matthew Perry ima novega psa: kdo je bolj ljubek?

51-letni Matthew Perry je s svojimi sledilci na družbenih omrežjih delil lepo novico, in sicer se je razveselil ljubkega kosmatega štirinožca, mešančka, ki ga je poimenoval Alfred.

"To sva jaz in Alfred. Kdo je bolj ljubek? Ne odgovarjajte na to vprašanje," je prihod novega člana družine naznanil priljubljeni igralec iz uspešnice Prijatelji .

Zvezdnik je za svojega psička ustvaril tudi poseben profil na Instagramu, prikupni kosmatinec pa ima že skoraj 80.000 sledilcev.