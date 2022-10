Matthew Perry: Imel sem dva odstotka možnosti za preživetje

Matthew Perry je v intervjuju za revijo People , ki ga je imel pred izdajo svoje knjige Friends, Lovers and the Big Terrible Thing , dejal, da je sedaj pravi čas, da pove svojo zgodbo. "Preden sem lahko vse zapisal, sem moral počakati, da sem precej varno trezen in oddaljen od aktivne bolezni alkoholizma in odvisnosti. Glavna stvar pa je bila, da sem bil precej prepričan, da bo to določenim ljudem pomagalo."

V knjigi spominov je 53-letni igralec razkril, da je pred štirimi leti skoraj umrl. Takrat je javno priznal, da je moral zaradi perforacije črevesja oditi na operacijo – njegovo debelo črevo je namreč počilo zaradi prekomernega uživanja opioidov. Dva tedna je bil v komi in pet mesecev v bolnišnici, devet mesecev pa je moral uporabljati kolostomalno vrečko. Zvezdnik Prijateljev je povedal, da so mu zdravniki ob sprejetju v bolnišnico dejali, da ima dva odstotka možnosti, da preživi. "Dali so me na aparat ECMO, ki nadomesti delovanje srca in pljuč. Reče se mu Zdrava marija. Tega nihče ne preživi." Dodal je, da so tistega večera v bolnišnici na aparat ECMO priključili pet ljudi, a je bil on edini, ki je preživel. Sedaj se sprašuje, zakaj je bil on tisti, ki je preživel, ob tem pa bi rad svojo srečo dobro izkoristil in s svojo knjigo pomagal drugim, ki se borijo z odvisnostjo.

Perry navaja, da je pri 24-letih, ko je postal del glavna zasedbe Prijateljev, že imel težave z alkoholom, ki so z leti postajale vedno bolj resne. "Do 34 leta sem globoko zabredel v težave. Bila so leta, ko sem bil v tistem času trezen. Deveta sezona je bila v letu, ko sem bil trezen cel čas. In uganite, katero leto sem bil nominiran za najboljšega igralca? Rekel sem si: 'To bi mi moralo nekaj povedati.'" Zvezdnik je iskreno priznal, da je med določenim obdobjem snemanja ene izmed najbolj priljubljenih serij vseh časov vzel kar 55 vicodinov na dan. "Nisem vedel, kako se ustaviti. Če bi domov prišla policija in mi rekla, da grem v zapor, če ne neham piti, bi začel pakirati. Nisem se mogel ustaviti, ker bolezen in odvisnost napredujeta, zato je s staranjem vedno slabše." Dodal je, da so bili njegovi soigralci do njega ves čas zelo razumevajoči in potrpežljivi ter so mu stali ob strani, dokler se ni njegovo stanje izboljšalo.