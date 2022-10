Matthew Perry: Izkoriščale so me ženske, ki so želele moj denar

Novembra bo na knjižne police prišla avtobiografija Matthewa Perryja z naslovom Friends, Lovers and the Big Terrible Thing , pred izidom pa je igralec za revijo People podal naslovni intervju, v katerem se je med drugim dotaknil svojih preteklih zvez, za katere pravi, da jih je večino končal on. "Strah me je bilo. Tako manifestiram, da je nekaj z njimi narobe, nato pa jih pustim. Ampak ne more biti z vsemi nekaj narobe, jaz sem skupni imenovalec. Jaz sem jih prvi zapustil, ker sem mislil, da me bodo popolnoma uničile."

53-letni igralec je priznal, da ga je bilo nekoč ljubezni neizmerno strah, a se je tega otresel z veliko dela na sebi. "Učim se sproti. Kar se je pri meni spremenilo, je, da me več ne zanima druženje z nekom, ki ga ne poznam ali me ne zanima preveč. Naslednja oseba, ki jo bom jemal resnično resno, bo nekdo, v kogar bom zaljubljen, in ne bom več prestrašen s stvarmi, ki so me včasih prestrašile." Junija je Matthew po dveh letih zveze razdrl zaroko s svojo 22 let mlajšo izbranko Molly Hurwitz, pred njo pa se je sestajal še z igralkami Yasmine Bleeth, Julio Roberts, Lauren Graham in Lizzy Caplan.

Zvezdnik Prijateljev sedaj išče partnerko, ki bo samostojna in neodvisna, tudi finančno. "Večkrat so me izkoristile ženske, ki so želele moj denar, zame pa jim je bilo vseeno," je iskreno priznal in dodal, da išče ljubečo življenjsko sopotnico s smislom za humor. Če ugotovi, da je nekdo z njim zgolj zaradi denarja, je to za razmerje usodno. "To se zgodi pogosteje, kot bi si mislil. Da ima svoje premoženje, je zame ključno." Ko bo našel 'tisto pravo', si je Matthew pripravljen ustvariti družino in se poročiti. "Strah, ki me je včasih vodil, me danes ne vodi več, zato je vse precej drugače. Sem bolj samozavesten, ljubezni me ni več strah, zato naj se naslednja, s katero grem na zmenek, pazi."