Matthew Perry je razdrl zaroko z Molly Hurwitz

Matthew Perry se je razšel s svojo zaročenko Molly Hurwitz . "Včasih se stvari pač ne obnesejo in to je ena od takih stvari. Molly želim vse najboljše," je v izjavi za javnost povedal igralec, najbolj znan po vlogi sarkastičnega Chandlerja .

O priljubljeni seriji Prijateljije v medijih ta mesec veliko govora, saj je na male ekrane prišla posebna epizoda, v kateri so se združili vsi nekdanji glavni igralci. V njej so obujali spomine na snemanje in delili nekaj zabavnih zgodb iz zakulisja. Oboževalci pa so ob izidu epizode na družbenih medijih izrazili zaskrbljenost nad zdravjem Matthewa Perryja, in sicer zaradi nenavadnega načina njegovega govora. V preteklosti se je namreč zdravil za odvisnostjo od alkohola in protibolečinskih tablet, zato je nekatere skrbelo, da je odvisnosti ponovno podlegel.