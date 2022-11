Matthew Perry meni, da bi ga v filmu lahko upodobil Zac Efron

Matthew Perry je v newyorškem gledališču predstavljal svojo novo knjigo Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir, kjer je odgovoril na vprašanje, kdo bi ga upodobil v filmu, če bi ta nastal na podlagi njegove avtobiografije. "No, Zac Efron je to enkrat že naredil," je dejal igralec. Pojasnil je, da bi zvezdnik Srednješolskega muzikala igral njegovo mlajšo verzijo, kot je to naredil v komediji Še enkrat 17, kasneje pa bi lahko sebe v filmu zaigral sam. "Sebe bi igral po tem, ko bi se prebudil iz kome, po groznih nočeh, ko sem bil pet mesecev v bolnišnici. Takrat bi verjetno jaz prevzel vlogo."