Matthew Perry o izjavah o Keanuju Reevesu: Opravičujem se

Igralec Matthew Perry, ki pred izdajo svoje biografije knjigo že uspešno promovira z zgodbami, ki jih je razkril v njej, se je po razkritju odlomka o soigralcu Keanuju Reevesu temu opravičil. Odlomke knjige Friends, Lovers and the Big Terrible Thing sta objavila tudi Variety in The New York Post, obe publikaciji pa sta delili tudi odlomek, v katerem je zvezdnika Matrice opisal tudi z nekaj krutimi besedami.

Matthew Perry, zvezdnik serije Prijatelji, očitno ni bil prijatelj z vsemi, s katerimi je kdaj skupaj zaigral. 53-letnik je svoje odnose z nekdanjimi soigralci opisal v prihajajoči avtobiografiji, med katerimi je pohvalil pokojnega Riverja Phoenixa, za katerega je zapisal, da je bil čudovita oseba, v istem odstavku pa se sprašuje, zakaj morajo vedno umreti tisti, ki so najbolj talentirani, kot sta Phoenix in Ledger, Keanu Reeves pa še vedno hodi med nami. icon-expand Matthew Perry FOTO: Profimedia Njegov komentar seveda ni ostal neopažen, zato se je zvezdnik sedaj opravičil, v izjavi za revijo People pa je dejal: "V resnici sem velik oboževalec Keanuja Reevesa, po pomoti sem izbral njegovo ime in se opravičujem. Namesto njegovega bi moral v tem kontekstu uporabiti kar svoje ime." PREBERI ŠE Matthew Perry o odnosu do Keanuja Reevesa: Zakaj še vedno hodi med nami? Perry je Reevesa omenil še enkrat, ko je pisal o Chrisu Farleyju: "Njegova bolezen je napredovala hitreje kot moja, le da sem imel jaz zdrav strah pred besedo heroin, tega nisva delila. Ko sem izvedel zanj, sem naredil luknjo v zidu oblačilnice Jennifer Aniston. Medtem Keanu Reeves še vedno hodi med nami." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Njegovi komentarji so na družbenih omrežjih sprožili cel plaz odzivov, v bran Reevesu pa so se postavili tudi številni zvezdniki. Igralka Lynda Carter je tako zapisala: "Daj no, Keanu Reeves je kot sladoledna torta, vsi ga imamo radi!" Igralka Rachel Zegler pa je komentirala: "Osebno sem zelo vesela, da Keanu Reeves še vedno hodi med nami." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Knjiga, ki jo tako uspešno promovira, bo izšla 1. novembra, o odločitvi, da bo napisal knjigo spominov, pa je Perry povedal: "Preden sem se jo odločil izdati, sem želel biti prepričan, da sem varen pred tem, da spet ne zaidem na temno stran. Moral sem biti prepričan, da sem trezen in nisem v nevarnosti svoje bolezni alkoholizma in drugih drog, da sem lahko o tem pisal. Najbolj pomembno pri vsem pa je, da sem bil prepričan, da lahko s svojo zgodbo pomagam ljudem." Zvezdnik je med drugim presenetil z odkrito pripovedjo o svojem boju z alkoholom in drogami, visokih stroških zdravljena in ostalih podrobnostih iz svojega življenja.