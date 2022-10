Matthew Perry o odnosu do Keanuja Reevesa: Zakaj še vedno hodi med nami?

Matthew Perry se je odločil, da bo svojo novo knjigo še pred novembrskim izidom promoviral tako, da bo redno razkrival podrobnosti iz svojega življenja. Dogodki, ki so podrobneje opisani v njegovi knjigi, se močno dotikajo tudi odnosov in čustev do njegovih soigralcev v različnih filmih. Zvezdnik je nedavno razkril, da do igralca Keanuja Reevesa goji grenke občutke, uporabil je celo zelo krute besede.

"Zakaj so morali umetniki, kot sta bila River Phoenix in Heath Ledger umreti, Keanu Reeves pa še vedno hodi med nami?" je zapis pričel igralec Matthew Perry. Zvezdnik humoristične serije Prijatelji je s temi besedami opisal svoje sovraštvo do igralca, s katerim poslovno sicer nikoli ni sodeloval.

icon-expand Matthew Perry do Keanuja Reevsa goji sovražne občutke. FOTO: Profimedia

Zakaj do Reevesa goji toliko sovražnih čustev, igralec ni pojasnil, je pa v svoji knjigi, naslovljeni Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, razkril svoje spomine na Riverja Phoenixa, ki je bil Keanujev dolgoletni prijatelj. Igralec je s starejšim bratom Joaquina Phoenixa zaigral leta 1988 v filmu A Night in the Life of Jimmy Reardon. Igral je njegovega najboljšega prijatelja, z njim pa se je povezal tudi za kamerami. "River je bil čudovit človek tako osebnostno kot vizualno. Žalostno je, da vedno umrejo nadarjeni ljudje," je zapisal Matthew.

icon-expand Perry in Phoenix v filmu A Night in the Life of Jimmy Reardon. FOTO: Profimedia

Perry v svoji biografiji, ki bo izšla novembra, opisuje še, kako je jokal, ko je izvedel za prezgodnjo smrt dragega prijatelja. River je zaradi prevelikega odmerka nedovoljenih substanc umrl pri komaj 23 letih.

icon-expand Matthew in Chris Farley v filmu Skoraj heroji. FOTO: Profimedia

Zvezdnik pa sovraštva do igralca, poznanega po filmih Matrica, v knjigi ne opisuje le enkrat. Ponovno ga napade, ko se spominja smrti Chrisa Farleya, ki je prav tako kot River umrl zaradi predoziranja. Skupaj sta zaigrala v filmu Skoraj heroji. Takrat je igralec ponovno poudaril, da ni pošteno, da je Reeves še vedno živ.