Matthew Perry prejel 27 odmerkov ketamina: 'Nekdo bo moral odgovarjati'

Boj z odvisnostjo je Perry popisal že v svoji knjigi spominov, v kateri je sicer trdil, da je boj z odvisnostjo že presegel. Kot zdaj razkriva novi dokumentarec, naj bi zvezdnik v zadnjih treh dneh prejel 27 odmerkov ketamina, čeprav naj bi se njegovo zdravljenje anksioznosti in depresije s ketaminom že končalo. Tožilec Martin Estrada, ki je do januarja bdel nad primerom, je dejal, da so zaradi tega aretirali pet oseb – med drugim dva zdravnika, preprodajalko drog in osebnega asistenta zvezdnika. Eden od zdravnikov in preprodajalka drog sta se že izrekla za nedolžna, ostali so krivdo priznali.

Po besedah Estrade je omenjene ljudi pri prodaji in posredovanju drog vodil "pohlep". Perry naj bi za 20 stekleničk droge namreč plačal tudi po 55.000 dolarjev (okoli 52.500 evrov), čeprav naj bi ena steklenička stala 12 dolarjev. Eden od zdravnikov, ki naj bi Perryju drogo vbrizgal kar na zadnjih sedežih avtomobila, naj bi po besedah Estrade v tem videl poslovno priložnosti. "Zdravniki ne bi smeli vbrizgavati zdravil na parkiriščih," je dejal Estrada.