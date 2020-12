Matthew Perry prvič objavil fotografijo svoje zaročenke Molly Hurwitz

"Ni nujno, da med fotografiranjem v tej majici tako pozirate, a naj vas to ne ovira, če si tega želite," je Matthew zapisal pod fotografijo, na kateri njegova Molly nosi majico z motivom serije Prijatelji in napisom, ki spominja na način komuniciranja in sarkazem Chandlerja Binga.

Oboževalci in oboževalke se niso mogli upreti in so komentirali fotografijo, češ da je Molly največja srečnica na svetu, ker je zaročena z igralcem.

Matthew svoje izdelke prodaja v omejeni količini, cene majic in puloverjev pa se gibajo od 20 do 40 evrov. V ponudbi so tudi pokrivala in skodelice. Dobiček od prodanih izdelkov bo Matthew daroval Svetovni zdravstveni organizaciji za pomoč pri boju zoper covid-19.