Matthew Perry s kolekcijo oblačil razburil oboževalce

Matthew Perry je nedavno izdal kolekcijo oblačil in s tem promoviral težko pričakovano epizodo serije Prijatelji, ki je še danes med gledalci zelo priljubljena. Perry, ki je na eni od majic svojo ikonično izjavo priredil za čas pandemije, je bil zaradi tega deležen številnih kritik, sledilci so mu namreč očitali, da je napis neprimeren, saj je zaradi koronavirusa do sedaj umrlo že skoraj 3,5 milijona ljudi.

Matthew Perry, gledalcem poznan iz serije Prijatelji, se je med čakanjem na izid posebne epizode omenjene serije odločil, da bo za svoje oboževalce izdal omejeno kolekcijo oblačil, na katerih so zapisane nekatere izmed najbolj ikoničnih izjav njegovega lika Chandlerja. Kolekcija, ki bo na voljo zgolj tri tedne, pa je kmalu dvignila veliko prahu zaradi majice z napisom: "Bi sploh lahko bil še bolj cepljen?" icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kljub temu, da je šlo za priredbo izjave njegovega lika in da je pri tem opomnil ljudi, naj se cepijo, so igralca na spletu številni opozorili, da je majica neprimerna. "Služenje na račun cepljenja pusti slab okus v ustih," je zapisal eden od sledilcev, medtem ko je drugi dodal: "Rad te imam, ampak ta majica enostavno ni v redu."Nekatere je zmotilo tudi dejstvo, da je "že tako bogat igralec želel na račun nove epizode zaslužiti še več". Na kritike se igralec za zdaj še ni odzval, prav tako izjave za medije niso ponudili predstavniki medijske hiše, ki bo producirala posebno epizodo serije, ki 27. maja prihaja na male zaslone. Znani igralski zasedbi se bodo pridružili tudi številni zvezdniki, med drugimi David Beckham, Lady Gaga, Tom Selleck in Justin Bieber. icon-expand