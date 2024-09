'Matthew Perry se je obdal s toksičnimi ljudmi, ki so ga onemogočali'

Joe Schrank , hollywoodski strokovnjak za zdravljenje odvisnosti, je v nedavnem intervjuju za The Hollywood Reporter , ki raziskuje smrt pokojnega igralca Matthewa Perryja , povedal, da se je zvezdnik Prijateljev pred smrtjo obdal z napačnimi ljudmi, ki so mu onemogočali, da bi se znebil odvisnosti od drog. 54-letnega igralca je oktobra 2023 na njegovem domu v Los Angelesu v vroči kopeli neodzivnega našel asistent, njegovo smrt pa še vedno preiskujejo, čeprav jo je mrliški oglednik označil za nesrečo.

"Če bi bil Matthew vodovodar, bi morda doživel boljši konec. Podal bom primer, s katerim se lahko ljudje, ki živijo v Los Angelesu, poistovetijo – včasih je film, za katerega namenijo manj denarja, boljši. Čeprav je imel Perry vse možnosti na svetu, mu to ni najbolj koristilo v zdravstvenem smislu. Denar in zveze lahko omogočijo boljši konec, ko gre za razne bolezni, a ne, ko gre za odvisnost," je o igralčevi smrti dejal Schrank.

Perryjev asistent je avgusta priznal, da je zvezdnika v tednih pred smrtjo večkrat našel brez zavesti, njegova smrt pa dobiva tudi sodni epilog. Kenneth Iwamasa je eden od petih ljudi, ki so jih pred mesecem spoznali za krive igralčeve smrti. Poleg njega bodo kazensko odgovarjali še zdravnika Mark Chavez in Salvador Plasencia , Jasveen Sangha , ki je znana tudi pod vzdevkom 'losangeleška kraljica ketamina' in Perryjev prijatelj, režiser Erik Fleming . Iwamasa je tudi tisti, ki je zvezdnika našel mrtvega na njegovem domu.

Kot je pred mesecem poročal Page Six , je Iwamasa priznal krivdo, da je zvezdniku priskrbel ketamin, ki je na koncu privedel do igralčeve smrti in sodeloval v zaroti. Priznal je tudi, da je delodajalcu večkrat vbrizgal ketamin, čeprav za to ni bil usposobljen, odmerki pa naj bi bili zelo veliki. Kot je razkril, naj bi v deh pred igralčevo smrtjo to počel šestkrat do osemkrat na dan.

"Bili so toksični, a to pač počno. Odvisniki, kot je bil Perry, se obdajajo s takšnimi ljudmi, ki jih onemogočajo – asistenti, ki ne potegnejo črte v pesku, priseski, ki bi naredili vse, da bi bili v družbi slavne osebe, vključno s tem, da jim priskrbijo droge, s tem pa se oddaljijo od ljudi, ki jim govorijo težko resnico," je o ljudeh, s katerimi se je pred smrtjo obdal Perry, povedal strokovnjak.

Kraljica ketamina je bila obsojena zarote preprodaje ketamina in metamfetaminov. Plasencia je bil prav tako obsojen preprodaje ketamina in ponarejanja dokumentov, ki so bili vključeni v zvezno preiskavo. Fleming je priznal krivdo za preprodajo ketamina, ki je privedel do smrti zvezdnika. Priznal je tudi, da je od Sanghe kupil 50 vial in jih dostavil Iwamasi, polovico teh dan pred igralčevo smrtjo.

Iwamasa bi v zaporu lahko preživel 15 let, Fleming do 25 let, Chavez, ki je prav tako priznal krivdo za preprodajo ketamina, pa bi v najslabšem primeru dobil 10 let zaporne kazni. Plasencia se sooča s skupno kaznijo do 30 let zapora, Sangha pa od 10 let do dosmrtne ječe.