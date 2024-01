Matthew Perry v nekdanjo zaročenko Molly Hurwitz nekoč vrgel mizo

Po trditvah virov je Matthew Perry fizično napadel najmanj dve ženski in lagal o svoji treznosti pred smrtjo. Zvezdnik serije Prijatelji je oktobra lani umrl v starosti 54 let, ko so ga našli neodzivnega v masažni kadi na njegovem domu v Los Angelesu. Obdukcija je pokazala, da je igralec umrl zaradi akutnih učinkov ketamina.

Po poročanju US Weekly so trije viri, ki so bili blizu igralcu, zatrdili, da je svojo spremljevalko Morgan Moses , ki mu je nudila podporo, da je ostal trezen, marca 2022 potisnil v steno in jo vrgel na posteljo med soočenjem o njegovi zlorabi mamil. Pozneje naj bi bil nad svojim dejanjem zgrožen in naj bi skušal odnos z Mosesovo zgladiti.

Po njegovi smrti je bilo proti Perryju podanih več obtožb. Ena od njih navaja, da je v svojo nekdanjo zaročenko Molly Hurwitz vrgel kavno mizico, potem ko ga je leta 2021 obtožila varanja. "Vanjo je vrgel klubsko mizico in ji rekel, da je nora," je vir povedal za Daily Mail . "Sovražil je, da ga je zapustila, in imel je strašne težave z zapustitvijo," je še dodal.

V knjigi spominov, ki jo je naslovil Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, je Perry trdil, da je končno trezen. Vendar pa viri trdijo, da je med promocijo svoje knjige leta 2022 lagal o svoji treznosti. "Odkar so končali s snemanji Prijateljev, je bil finančno neodvisen in mu ni bilo treba delati, tako da je to ustvarilo okolje za uporabo drog," so povedali.

"Verbalno, čustveno in fizično je zlorabljal ljudi. Vse, kar je znal početi, je bilo povzročanje bolečine in igranje žrtve," je še dodal vir, ki ni želel biti imenovan. Drugi vir je dejal, da Perry ni bil grozen človek: "Vendar je bil tako globoko v svoji odvisnosti, da ni bil podoben sebi in ni bil človek, kakršen bi moral biti."

Po njegovi smrti naj bi ostali zvezdniki Prijateljev Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc in Lisa Kudrow načrtovali posebno srečanje v čast Perryju.