Matthew Perry za zdravljenje odvisnosti porabil 9 milijonov evrov

53-letni igralec, ki je trezen zadnjih 18 mesecev, je še dejal, da je alkohol začel piti pri 14 letih, kasneje pa je zapadel v hudo odvisnost od opioidov, ki je bila zanj leta 2019 skoraj usodna. Njegovo debelo črevo je namreč počilo zaradi prekomernega uživanja pomirjeval, zaradi česar je moral na operacijo. Dva tedna je bil v komi in pet mesecev v bolnišnici, zdravniki pa so mu dali le dva odstotka možnosti za preživetje, je prejšnji teden povedal za revijo People. "Dali so me na aparat ECMO, ki nadomesti delovanje srca in pljuč. Reče se mu Zdrava Marija. Tega nihče ne preživi."