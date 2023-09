Matthew McConaughey v bran materi: V našo družino ne prideš zlahka

Igralec Matthew McConaughey je nedavno razkril, da je postati član družine McConaughey kar zahtevna naloga, polna nenavadnih preprek. Zvezdnik je ob tem skušal braniti svojo mater, ki je utelesila vse stereotipe do svoje bodoče snahe, med drugim jo je nalašč klicala z napačnim imenom. Kot je dejal 53-letnik, je bil to eden izmed preizkusov, ki jih je morala Camila Alves prestati, preden je postala polnopravna članica njihovega klana.

Žena igralca Matthewa McConaugheyja je pred mesecem razkrila, da jo je tašča kar dolgo časa klicala z napačnim imenom, sedaj pa je situacijo pojasnil še zvezdnik, ki je stopil na materino stran in dejal, da je bil to eden izmed iniciacijskih obredov, ki so značilni za njihovo družino. Kot je takrat dejala Camila Alves, jo je sedanja tašča Mary McCabe na začetku zveze z igralcem gnala skozi pravi pekel.

icon-expand Matthew McConaughey z ženo Camilo Alves in mamo Mary McCabe FOTO: Profimedia

"Moja družina obožuje iniciacijske obrede in rituale prehajanja, v družino McConaughey pa ne prideš tako zlahka. Testiramo te. Še posebej moji bratje, a tudi mati je ena izmed nas," je pred dnevi za Entertainment Tonight povedal zvezdnik in priznal, da včasih pretiravajo, a si na koncu dneva vedno stojijo ob strani. "Oh, moja družina potrpežljivo čaka, te spravi v jok, nato pa te pobere in ti pripravi tvojo najljubšo pijačo. Res imamo iniciacijske obrede in obrede prehajanja, v katerih smo vedno uživali," je še priznal.

Camila je avgusta v podkastu Southern Living's Biscuits & Jam razkrila, da jo je McCabova, ki jo vsi ljubkovalno kličejo Ma Mac, zares testirala, preden jo je odprtih rok sprejela v družino. "Klicala me je po imenih vseh nekdanjih deklet, ki jih je imel Matthew, z menoj je govorila špansko na način, s katerim me je poniževala. Veliko tega je bilo," se je spominjala brazilska manekenka.

icon-expand Družina McConaughey leta 2019. FOTO: Profimedia

Šele ko so se članice družine skupaj odpravile na potovanje v Turčijo, se je sedaj 41-letnica zavzela zase. "Na koncu me je le pogledala in mi rekla, da sem sprejeta. Vse, kar si je želela, je bilo, da se postavim zase. Od tiste noči naprej imava neverjeten odnos. Zelo jo spoštujem in ona spoštuje mene," je povedala o prelomni noči v njunem odnosu in priznala, da včasih še pride do trenj med njima, a se ta vedno končajo s šalo in smehom. Da sta si s taščo sedaj zelo blizu, pa ima smisel, saj je njen mož zelo podoben svoji materi. Je prav tako organiziran, pikolovski, točen in vedno pripravljen na stvari. Čeprav je Alvesova prestala vse prepreke in na koncu postala polnopravna članica družine, pa igralec ni prepričan, da se bosta z ženo držala te tradicije pri partnerjih svojih otrok.